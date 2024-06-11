У Берліні стартує Конференція з відновлення України: про що говоритиме Зеленський

У Берліні стартує конференція з відновлення України – Ukraine Recovery Conference – за участі президента України Володимира Зеленського та канцлера ФРН Олафа Шольца.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Участь у дводенному заході беруть понад 2 тисячі політиків, дипломатів, представників бізнесу, муніципалітетів, громадянського суспільства з різних країн тощо.

Саме на залученні громадянського суспільства та ролі зв’язків між містами, громадами, муніципалітетами зробила акцент сторона, що приймає, — Німеччина.

На конференцію прибули мери низки міст України, зокрема зі сходу нашої держави. Спектр питань, які будуть обговорені на численних панелях охоплює сфери енергетики, людського капіталу, ментального здоров'я, культурної спадщини та багато інших.

На полях конференції планується підписати кілька документів.

Президент України окрім участі в самій конференції, проведе окремі зустрічі зі своїм німецьким візаві Франком-Вальтером Штайнмаєром, президенткою Бундестагу Бербель Бас і головою уряду ФРН Олафом Шольцом. Український лідер також виступить у німецькому парламенті та відвідає базу Бундесверу, де проходять навчання воїни ЗСУ.

Це вже третя така конференція за час повномасштабної Росії проти України. Попередні пройшли в Лугано (Швейцарія) і Лондоні. URC 2025 планується провести в Італії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 11 червня прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів із Федеральним канцлером Олафом Шольцом. За його словами, URC2024 об’єднає уряди, десять із яких – на рівні прем’єр-міністрів, компанії та організації для допомоги Україні. В умовах російського повітряного терору термінові рішення для української енергетики будуть основним пріоритетом України.

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