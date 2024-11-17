У Берліні відбулася акція російської опозиції на чолі з Навальною: чому її критикував посол України

На думку українського посла, опозиціонери-емігранти ведуть боротьбу не проти російського режиму, а за увагу Німеччини.

У неділю, 17 листопада, в столиці Німеччини відбулася акція російської опозиції, яку очолила вдова Олексія Навального — Юлія. Посол України в Німеччині Олексій Макеєв назвав цю подію піар-акцією.

Як повідомляє видання Zeit Online, у Берліні зібралося понад 1000 прихильників російської опозиції в еміграції. За оцінками поліції, учасниками маршу було 1500 осіб, попередньо організатори заявляли про участь до 2000 людей.

Попри те, що Берлін вважається головним осередком російської політичної опозиції, багато росіян спеціально приїжджали на демонстрацію з інших міст і навіть з-за кордону.

Очільниками акції були Юлія Навальна, Ілля Яшин і Володимир Кара-Мурза. Головні гасла — “Свободу Росії”, “Ми не боїмося”, “Ні війні” та “Разом проти Путіна”.

Серед вимог протестувальників - негайне виведення російських військ з України, імпічмент Путіна та пред'явлення йому звинувачення як військовому злочинцю.

Реакція українського посла

У гостьовій статті для Zeit Online посол України в Берліні Олексій Макеєв розкритикував цю акцію російської опозиції, назвавши її "листопадовою прогулянкою без гідності та наслідків”.

Демонстрацію російської опозиції український посол назвав "піар-акцією, цільовою групою якої є не російське населення, а німецькі ЗМІ та політики". На його думку, це не більш, ніж "творча заявка нікому не потрібної неурядової організації на фінансування від федерального уряду та ЄС".

За словами Макеєва, опозиціонери ведуть боротьбу не проти російського режиму, а за увагу Німеччини.

“Уся злочинна загарбницька війна Росії проти України, щоденний терор проти мирного населення, все це упаковано Кара-Мурзою, Навальною та Яшиним у зручний термін “путінська війна”. Це не наша війна, кажуть вони, а на питання про колективну відповідальність Кара-Мурза гнівно нападає на Захід, який так довго терпів Путіна. Так коло замикається. “Захід винен у війні Росії”. Каже Путін. Каже Кара-Мурза”, - йдеться в статті українського дипломата.

На думку Олексія Макеєва, російська опозиція за кордоном для боротьби з Путіним повинна була б використовувати такі твердження: “Постачання зброї в Україну – єдиний варіант” або “Це війна не тільки Путіна, ми всі відповідальні за неї”.

Нагадаємо, російські опозиціонери, яких передали країнам Заходу в рамках нещодавнього обміну, заявили, що країни заходу повинні зняти санкції з Росії, які шкодять життю "простих росіян".

Читайте також: