У Берліні заявили, що заарештують Путіна, якщо він приїде до Німеччини

Для цього кримінальний суд оперативно звернеться до Інтерполу.

Німеччина буде зобов'язана арештувати президента-диктатора РФ Володимира Путіна, якщо він прийде до країни.

Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн, пише видання Zeit.

За словами голови Міністерства юстиції, якщо очільник Кремля перетне кордон країни, то Міжнародний кримінальний суд оперативно звернеться до Інтерполу для виконання ордера на арешт.

"Тоді Німеччина буде зобов'язана заарештувати президента Путіна, якщо він в'їде на німецьку територію, і передати його до МКС", - заявив міністр.

Бушманн зазначив, що Міжнародний кримінальний суд на відміну від національних правоохоронних органів може арештувати президентів.

Ордер на арешт диктатора Путіна

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт очільника Кремля, а також уповноваженої Росії у справах дитини Марії Львової-Бєлової через скоєні на окупованих територіях України злочини. Зокрема, йдеться про незаконну депортацію дітей до Російської Федерації.

Тим часом у російському МЗС заявили, що на території Росії в цього органу "немає повноважень". За словами Марії Захарової, "Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов'язань щодо нього не несе. З цим органом Росія не співпрацює".

У світі рішення МКС вітають. Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що ордер на арешт диктатора Володимира Путіна свідчить про те, що ніхто не може стояти вище закону.

За словами очільника європейської дипломатії Жозепа Борреля, рішення видати орден на арешт Володимира Путіна "це лише початок процесу". Щобільше - диктатор не зможе уникнути відповідальності за злочини проти України.

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