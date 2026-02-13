У Берліні зробили різку заяву про ракети Taurus для України

Ракети "Taurus" / © Associated Press

Дискусії навколо постачання Україні німецьких крилатих ракет Taurus не повинні зводитися до обговорення однієї конкретної назви. За словами посла, натомість партнерам варто зосередитися на розбудові загальних спроможностей Києва завдавати далекобійних ударів.

Таку думку висловив посол Німеччини в Україні Гайко Томс на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Німецький дипломат підкреслив, що його багаторічний досвід у сфері безпеки та оборони свідчить про неефективність фіксації на окремих видах озброєння.

«Усю свою кар’єру я займався питаннями безпеки й оборони. Саме тому я знаю: ніколи немає сенсу говорити про окремі системи озброєння. Треба говорити про спроможності», — прокоментував Томс питання щодо ракет Taurus.

Водночас посол визнав безальтернативність потреби України в засобах ураження на великі дистанції.

«Те, що Україні потрібні можливості для ударів середньої та великої дальності, — це беззаперечно», — заявив він.

За словами Томса, Сили оборони України вже володіють певним арсеналом таких засобів, проте потенціал для посилення залишається значним. Він наголосив на необхідності збільшення залученості партнерів саме у сфері далекобійних засобів ураження, де є можливості суттєво зміцнити українську армію.

Окрему увагу посол приділив розвитку військово-промислового співробітництва. Він зазначив, що Київ та Берлін мають великі перспективи для спільних проєктів, а перші спільні підприємства між оборонними гігантами двох країн вже створені.

У цьому тандемі відбувається двосторонній обмін: Німеччина надає передові технології, а Україна ділиться унікальним бойовим досвідом.

«У нас є хороші технології, які можуть допомогти Україні. Але водночас ми також дуже багато вчимося з українського досвіду. На жаль, доводиться констатувати, що це стало можливим саме через ситуацію війни та через величезний обсяг бойового досвіду», — резюмував Томс.

Дипломат також високо оцінив українські розробки, назвавши їх «фантастичними інноваціями», та підкреслив, що Україна нині має досвід, якого не має жодна інша країна світу.

Нагадаємо, під час 33-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв про можливість додаткової передачі Україні ракет-перехоплювачів PAC-3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

За його словами, Німеччина була готова поставити ще п’ять ракет PAC-3 за умови, що інші країни-партнери спільно передадуть Україні ще 30 таких ракет. У разі реалізації цієї ініціативи загальна кількість могла б сягнути 35 перехоплювачів.

Пісторіус наголошував, що посилення протиповітряної оборони України залишається одним із ключових напрямів підтримки, оскільки йдеться про захист життя цивільного населення та критичної інфраструктури. Він також нагадав, що Німеччина раніше передала Україні п’ять із дванадцяти систем Patriot, а також системи ППО IRIS-T.