У Bild заявили, що "цю війну виграє Путін": Україна відреагувала

У коментарі виданню експерт висловив переконання, що "переговори ведуться через голови українців і європейців".

Підсумки розмови президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна вказують на те, що для України та Європи не буде місця за столом переговорів про закінчення війни. Цю війну виграє Путін.

Таку думку професор міжнародної політики Мюнхенського університету Бундесверу Карло Масала висловив виданню Bild.

Масала прокоментував телефонну розмову Трампа з Путіним.

"Це апокаліптичний сценарій. Переговори ведуться через голови українців і європейців. Європейцям не буде місця за столом переговорів. Вам доведеться прийняти результат. І, на жаль, схоже, що це стосується і України", – вважає експерт.

На його думку, російський диктатор хоче зберегти окуповані ним території. Путін також хоче запобігти подальшому економічному тиску на Росію, який змусить його йти на компроміси.

Масала також оцінив одночасну заяву міністра оборони США Піта Гегсета про те, що Європі в майбутньому доведеться самостійно дбати про безпеку України.

"Путін плескатиме в долоні. Це найкраще, що могло з ним трапитися. Європейські сили безпеки не зупинять його від чергового нападу на решту України через кілька років. Тому цю війну виграє Путін. Він змусив американців вийти з цього конфлікту", – розповів німецький професор.

Він звернув увагу на заяву Гегсета про те, що Україна навряд чи поверне собі кордони 2014 року.

"Гегсет говорив про 2014 рік – тобто про Донбас і Крим. Трамп не дасть Путіну все, що він хоче. Можливо, Росія знову віддасть частину областей. Трамп може продати це як успіх", – оцінює Масала.

Він додав, що Трамп дотримується власної лінії – незалежно від того, чи це найкраща лінія для України чи для європейської безпеки.

В Україні відреагували на статтю Bild

На публікацію Bild відреагував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. У цьому контексті він звернув увагу на заяву Трампа про те, що США допомагатимуть Україні і надалі, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв".

"Тим часом, геніальні "аналітики" BILD вже здають Україну та Європу путіну. Більшого безглуздя, ніж в цьому німецькому виданні, протягом війни важко було десь знайти. Не рекомендую взагалі брати до уваги військові замітки BILD про Україну", – йдеться у заяві Коваленка.

Нагадаємо, телефонна розмова Трампа з Путіним відбулася 12 лютого. Після неї президент США заявив, що проти членства України в НАТО і що її повернення до кордонів 2014 року є малоймовірним. Трамп також ухилився від прямої відповіді на запитання, чи вважає Україну рівноцінною учасницею переговорного процесу.