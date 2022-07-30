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У Білому домі анонсували надання Україні нового оборонного пакету

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У Білому домі анонсували надання Україні нового оборонного пакету

Фото: Associated Press

Адміністрація американського президента Джо Байдена планує відносно скоро оголосити про виділення наступного відряджання в Україну озброєння й техніки, а також забезпечення інших оборонних потреб української держави.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Я цілком очікую цього (виділення нового пакету допомоги – ред.), і я думаю, ви побачите ще один відносно скоро», - зауважив представник Білого дому.

Зараз не йдеться про конкретні дати, однак, за його словами, заява про наступний раунд оборонної підтримки України буде оголошена незабаром.

Коментуючи зміст нового пакета, Кірбі зауважив, що в ньому можна очікувати речі, що відповідають тим видам оборонної допомоги, які ви бачили в минулому.

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