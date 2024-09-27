У Білому домі анонсували нову зустріч Байдена з Зеленським

Байден налаштований надати Україні підтримку, яка дозволить перемогти у війні з російськими агресорами.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден проведе зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським в Німеччині на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України, де буде обговорюватись український План перемоги.
Про це йдеться у повідомленні Білого дому.
У повідомленні вказується, що Байден налаштований надати Україні підтримку, яка дозволить перемогти у війні з російськими агресорами.
"12 жовтня 2024 року президент Байден проведе зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині, де двоє лідерів розглянуть прогрес у цих консультаціях і координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України. Президент Байден налаштований надати Україні підтримку, необхідну для перемоги", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський у США ознайомив сенаторів від обох партій з Планом перемоги.
Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський повідомив, якої саме допомоги Україна очікує від партнерів.
Читайте також:
- Візит Зеленського до США: на скільки його продовжили
- Гарріс відповіла, як ставиться до ідеї віддати території України РФ
- Байден терміново збирає засідання “Рамштайну” на рівні лідерів