У Білому домі анонсували нову зустріч Байдена з Зеленським

Байден налаштований надати Україні підтримку, яка дозволить перемогти у війні з російськими агресорами.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден проведе зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським в Німеччині на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України, де буде обговорюватись український План перемоги.

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Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

У повідомленні вказується, що Байден налаштований надати Україні підтримку, яка дозволить перемогти у війні з російськими агресорами.

"12 жовтня 2024 року президент Байден проведе зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині, де двоє лідерів розглянуть прогрес у цих консультаціях і координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України. Президент Байден налаштований надати Україні підтримку, необхідну для перемоги", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський у США ознайомив сенаторів від обох партій з Планом перемоги.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський повідомив, якої саме допомоги Україна очікує від партнерів.

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