У Білому домі анонсували припинення вогню між Україною та РФ наступного тижня

Радник з національної безпеки Майк Волц працюватиме над угодою цілодобово на цих вихідних.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та його команда впевнені, що наступного тижня вони укладуть угоду про припинення вогню між Україною та Росією.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, пише видання The Hill.

Вона заявила журналістам, що команда президента Трампа наразі активно працює у даному напрямку.

"Президент і його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цього конфлікту, щоб покласти йому край. Президент упевнений, що ми зможемо досягти цього вже цього (наступного – ред.) тижня", - сказала Левітт.

Прессекретарка Білого дому зазначила, що радник з національної безпеки Майк Волц працюватиме над угодою цілодобово на цих вихідних.

Також вона розповіла, що міністр фінансів Скотт Бессент брав участь в обговоренні запропонованої угоди з представниками України щодо видобутку природних ресурсів.

"Коли справа стосується критично важливих мінералів, це є пріоритетом для президента. Це дуже важливо для нього, оскільки окупить американські податкові долари. Крім того, це стане чудовим економічним партнерством між Сполученими Штатами та українським народом, а також сприятиме відновленню України після цієї жорстокої війни", - сказала Левітт.

Раніше повідомлялося, що делегації США та Росії проведуть новий раунд переговорів щодо припинення війни в Україні.

Ми раніше інформували, що у Кремлі розкрили теми майбутньої розмови Путіна і Трампа.

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