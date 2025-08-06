У Білому домі анонсували заяву Трампа з Овального кабінету

Дональд Трамп. / © Associated Press

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У четвер, 7 серпня, 16:30 за місцевим часом, президент США Дональд Трамп виступить із заявою з Овального кабінету у Білому домі.

Про це стало відомо з розкладу американського президента, який в соцмережах поширили журналісти.

"Білий дім оголосив, що президент Трамп виступить із заявою з Овального кабінету завтра о 16:30", - повідомила керівниця американського бюро та кореспондентка Білого дому Ріна Бхардвадж у Х.

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Деталі та теми виступу Трампа наразі не розголошують.

Допис Ріни Бхардвадж у Мережі Х.

Нагадаємо, напередодні під час прогулянки дахом Білого дому Дональд Трамп зробив низку заяв. Зокрема, він здивував новиною про “ядерні ракети”. Мовляв, збирається їх будувати. Розмова президента з пресою привернула увагу своєю неординарністю та змістом, коли він оглядав місце майбутнього будівництва бальної зали площею 8 тисяч квадратних метрів. Її планують звести поруч зі Східним крилом Білого дому.

Окрім того, Трамп заявив, що США не визначатимуть долю Гази. Хоч, зазначив президент, що наразі Вашингтон допомагає жителям Гази, виділивши 60 мільйонів доларів на постачанні харчові продукти. Рішення щодо можливої повторної окупації Ізраїлем сектора Ґази має ухвалювати сама ізраїльська сторона.