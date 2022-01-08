У Білому домі готують санкції проти фінансової системи Росії - Bloomberg

У Білому домі готують санкції проти фінансової системи Росії - Bloomberg

Ембарго може стосуватися постачання американських оборонних технологій.

У Сполучених Штатах Америки розглядають можливість введення санкцій проти фінансової системи Росії.

Про це повідомила у своєму Twitter кореспондентка Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

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Зазначається, що ембарго може бути накладено на постачання американських оборонних технологій.

За словами Джейкобс, під час телефонного брифінгу офіційний представник Білого дому не заперечував, що обговорювані санкції включають відключення від системи SWIFT найбільших російських фінансових установ.

У Білому домі наголосили, що будуть оцінювати дії Кремля, а не Коментарі в публічному просторі. "Що вони (росіяни - Ред.) роблять за закритими дверима буде конструктивніше їх заяв", - додав він.

Нагадаємо, очільниця МЗС Британії Елізабет Трасс заявляла, що Захід працює над серйозними санкціями проти фінансового сектору Росії. Вона наголосила, що агресором виступає РФ, нагадавши, що НАТО завжди був оборонним Альянсом.

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