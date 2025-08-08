Володимир Зеленський, Дональд Трамп та Путін / © ТСН.ua

У Білому домі працюють над організацією тристоронньої зустрічі між президентами США Дональдом Трампом, України Володимиром Зеленським та кремлівським диктатором Путіним.

Про це Суспільному повідомили джерела в Білому домі.

Місце проведення переговорів наразі не визначене, зазначають співрозмовники видання.

Офіційну позицію озвучила речниця Білого дому Каролайн Лівітт: «Як заявив президент Трамп учора, росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і президент відкритий для цієї зустрічі. Президент Трамп хотів би зустрітися як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським, бо він хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася. Білий дім опрацьовує деталі цих потенційних зустрічей, і деталі будуть надані у відповідний час».

Подальші подробиці, зокрема щодо формату переговорів і можливих результатів наразі не розголошуються.

Раніше повідомлялося, що після візиту свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви президент США Дональд Трамп заявив про можливу зустріч з Путіним.

Ми раніше інформували, що під час зустрічі з Віткоффом диктатор Путін заявив, що хотів би зустрітися з Дональдом Трампом в якийсь момент.