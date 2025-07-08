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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Білому домі лише один політик наполягає на діалозі з Путіним: хто це

Незважаючи на дії РФ, американський посадовець вважає, що Москва може піти на поступки заради комерційної вигоди.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Білий дім.

Білий дім. / © Associated Press

У Білому домі досі є один посадовець, який підтримує ідею продовження діалогу з “фюрером” РФ Володимиром Путіним. Цей американський політик вважає, що врешті-решт Кремль може піти на поступки заради комерційної вигоди.

Про це заявив голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак в ефірі “Еспресо”.

За інформацією джерел експерта у Вашингтоні, єдиною особою, яка нині наполягає на тому, що “слід продовжувати діалог із Путіним у тому самому режимі, що й раніше”, залишається спеціальний представник Білого дому на Близькому Сході Стів Віткофф.

“Він орієнтований на комерційну складову цих відносин і вважає, що Росія заради економічної вигоди зможе зупинити війну, почути Трампа й почати діяти цивілізовано - як того вимагають різні міжнародні договори. Але це - велика ілюзія", - наголосив Шлінчак.

Експерт каже, що загалом у США наразі спостерігаються гойдалки, а “всі ці коливання залежать від психоемоційного стану Трампа”.

“Від того, як Білий дім у цей момент позиціонує себе і чи не вважає він, що передавання зброї впливатиме на так звані мирні перемовини, які, мовляв, мають відбутися з Москвою", - додав експерт.

Як повідомлялося раніше, Стів Віткофф виступає за скасування енергетичних санкцій проти РФ. Проте не всі в оточенні президента Дональда Трампа поділяють такий підхід. Міністр внутрішніх справ Дуг Бергам, навпаки, пропонує витіснити Росію з енергоринку, щоб дати більше простору для американського експорту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон відновить постачання зброї українським силам оборони. У Пентагоні повідомили, що вже розпочали виконання доручення.

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