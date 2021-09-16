У Білому домі не підтвердили інформацію про постачання "Залізного купола" Україні

У Білому домі не підтвердили інформацію про постачання "Залізного купола" Україні

Речниця Білого дому Джен Дженніфер Псакі заявила, що їй потрібно уточнити цю інформацію.

У Білому домі не підтвердили інформацію про надання Україні системи протиповітряної оборони "Залізний купол".

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Мені потрібно уточнити цю інформацію у колег. Я знаю, що ми оголошували про надання додаткового сприяння на тій зустрічі (президентів США і України). Але з приводу подробиць мені потрібно уточнити у колег", — заявила вона.

Раніше в американському виданні Politico написали, що Пентагон може надати Україні систему "Залізний купол". Поправку про це включили конгресмени США в законопроєкт про оборону на 2022 рік.

Пізніше Офіс президента України підтвердив, що Київ може отримати від Сполучених Штатів Америки нові системи протиповітряної і протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome ("Залізний купол").

Нагадаємо, що під час останнього загострення з бойовиками ХАМАС Мережу вразила ефективність ізраїльського "Купола".

Раніше глава Міноборони Андрій Таран розповів, що Україна планує придбати протиракетну систему типу ізраїльського "Залізного купола".

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