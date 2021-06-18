У Білому домі не погодилися з тим, що США "мало що виграли" від саміту Байдена і Путіна

За словами Саллівана, Байден повернув собі "мантію лідера вільного світу".

Радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван не погоджується з думкою про те, що США "мало що виграли" від зустрічі Джо Байдена з лідером РФ Володимиром Путіним.

Про це він висловився в етері телеканалу CNN, пише Politico.

"Я просто не згоден з аргументами, що ця зустріч не вартувала того для США, - зауважив політик. - Як сказав сам президент Байден, він зробив те, для чого прийшов, і я думаю, що для Америки це було добре".

Салліван зауважив, що Путін є "президентом однієї з найбільших ядерних держав світу", а тому США повинні "мати з ним справу сильно, рішуче і принципово".

Він також зазначив, що лідер Кремля декілька років не зустрічав заперечень у "складних питаннях", з огляду на його відносини з колишнім президентом США Дональдом Трампом.

"Президент Байден просував інтереси національної безпеки Америки, знижуючи ризик ядерної війни, збільшуючи ймовірність того, що ми зможемо добитися прогресу в питаннях, пов'язаних з кібербезпекою і іншими областями, які відповідають фундаментальним національним інтересам Сполучених Штатів", - продовжив радник американського лідера.

Окрім того, за словами Саллівана, Байден "роз'яснив президентові Путіну наші можливості і свою повну готовність використовувати їх в разі потреби в залежності від того, як будуть розвиватися справи".

Загалом посадовець високо оцінив роботу свого боса під час першої поїздки за кордон, заявивши, що Байден "повернув собі "мантію лідера вільного світу".

16 червня Джо Байден та Володимир Путін провели перемовини у Женеві. ТСН.ua у текстовій онлайн-трансляції розповідав, що відбувалося у швейцарському місті та як світ реагував на саміт президентів США та Росії.

Про те, чому Байден не розпочав нове "перезавантаження" з Путіним в Женеві, читайте у матеріалі.

Підсумки зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна — "Секретні матеріали"

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