У Білому домі не розсекретили інформацію про майбутні контакти Байдена та Путіна: деталі

У Білому домі не розсекретили інформацію про майбутні контакти Байдена та Путіна: деталі

Ця розмова є для Вашингтона можливістю визначити Кремлю ціну вторгнення та шлях до зниження напруженості в регіоні.

Представник Білого дому Джен Псакі заявила, що поки що не може сказати будь-що про заплановані контакти лідера США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна, але Вашингтон і Москва продовжують підтримати зв'язок на високому рівні.

Про це пише "Інтерфакс".

"Щодо цих повідомлень, які, як я думаю, надійшли від росіян, мені нема чого передбачати або анонсувати на даний момент", — сказала вона.

"Очевидно, що ми — у продовження саміту (США-Росії — ред.) цього літа — продовжуємо підтримувати контакт на високому рівні з російськими колегами", — додала вона.

Раніше газета The Washington Post повідомила з посиланням на неназвані джерела, що адміністрація президента США опрацьовує варіанти віртуальної зустрічі Байдена і Путіна в грудні цього року, а також варіанти "стримування Росії у разі можливої ескалації напруженості на кордоні України". Аналітики вважають, що ця розмова є для Вашингтона можливістю "позначити Кремлю ціну вторгнення та шлях до зниження напруженості" у регіоні.

Видання зазначає, що члени американської адміністрації намагаються нині виробити підхід, який, з одного боку, покаже Росії неприпустимість кризи на кордоні з Україною, а з іншого – не спровокує серйозної ескалації ситуації.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що американський колега Ллойд Остін запевнив його, що Пентагон готовий допомогти у протистоянні з Росією.

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