У Білому домі переконують, щоб Конгрес не відділяв допомогу Україні від іншого

Адміністрація Білого дому в переговорах із представниками Конгресу США наполягає, щоб що допомога Україні повинна бути ухвалена разом з іншими статтями запиту американського президента Байдена щодо виділення додаткового фінансування.

Про це заявив під час пресбрифінгу в Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Ми провели численні дискусії та брифінги з членами й співробітниками Конгресу щодо важливості додаткового фінансування та просування всіх чотирьох сегментів – Ізраїлю, України, Індо-Тихоокеанського регіону і безпеки кордону», - зауважив представник Білого дому.

Він наголосив, що адміністрація наполягає, аби Конгрес діяв швидше.

«Ми хочемо, щоби всі чотири пріоритети були ухвалені Конгресом, і всі чотири були профінансовані»,- наголосив Кірбі.

За його словами, причина, чому президент надіслав Конгресу запит на додаткове фінансування, полягає в тому, що всі чотири питання є терміновими для вирішення.

Нагадаємо, ТСН.ua докладно висвітлює все, що відбувається в Америці, яка є основним військовим і фінансовим донором України у війні проти Росії. І політична криза в Конгресі США, яка вперше в історії призвела до відставки спікера Палати представників Кевіна Маккарті через шантаж невеликої групи трампістів у лавах Республіканської партії, грає проти нас.

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