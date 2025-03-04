У Білому домі підтвердили призупинення військової допомоги США для України — CNN

Американський президент Дональд Трамп вважає, що він зосереджений на мирі.

Президент Дональд Трамп наказав призупинити військову допомогу США Україні після його суперечки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

Про це повідомив CNN представник Білого дому у ніч проти 4 березня за Києвом.

"Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє розв'язанню проблеми", – сказав представник Білого дому.

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Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Євросоюз був створений "щоб грабувати США" і анонсував 25% мита на всі товари блоку.

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