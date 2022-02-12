У Білому домі підтвердили, що розмова Байдена та Путіна відбудеться вранці 12 лютого

У Білому домі підтвердили, що розмова Байдена та Путіна відбудеться вранці 12 лютого

Росія пропонувала провести бесіду у понеділок, Білий дім запропонував суботу.

Представник Білого дому підтвердив, що президенти США Джо Байден та РФ Володимир Путін проведуть телефонну бесіду у суботу, 12 лютого.

Про це пише "Інтерфакс".

"Президент США Джо Байден та російський президент Володимир Путін поговорять у суботу вранці (за часом Вашингтона — ред.)", — повідомив він журналістам.

Чиновник зазначив, що Росія пропонувала провести бесіду у понеділок, Білий дім запропонував суботу, вони (Росія – ред.) погодилися".

Як повідомляє російський ТАРС, у Кремлі заявили, що розмова Байдена та Путіна відбудеться 12 лютого. Також у цей день президент країни-агресора поспілкується із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що російський президент Володимир Путін досі не ухвалив рішення про розгортання масштабного наступу на Україну, проте зазначив, що попередив кремлівського лідера про непіднімні наслідки для економіки РФ у такому разі.

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