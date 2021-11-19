У Білому домі підтвердили у майбутньому можливість контактів Байдена та Путіна

У Білому домі підтвердили у майбутньому можливість контактів Байдена та Путіна

Перша зустріч Путіна та Байдена відбулася у червні 2021 року в Женеві.

Контакти президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна надалі можливі, оскільки мають домовленість підтримувати зв'язок.

Про це заявила представник Білого дому Джен Псакі, пише "Інтерфакс".

"Я не виключаю можливості того, що в якийсь момент у майбутньому президент США поговорить із президентом Росії", — сказала вона.

Після саміту Байдена та Путіна у червні цього року сторони погодилися продовжувати контакти на високому рівні, і відтоді США та РФ діяли у цьому напрямі.

Нагадаємо, що перша зустріч Путіна та Байдена відбулася у червні 2021 року в Женеві. Повідомлялося, що вони домовилися про проведення робочих контактів з низки питань, у тому числі щодо кібербезпеки та дипломатичного конфлікту.

Раніше у Кремлі підтвердили підготовку до проведення переговорів президента РФ Володимира Путіна та лідера США Джо Байдена, яка може пройти у форматі онлайн-зустрічі ще цього року.

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Про це повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков. З його слів, конкретних термінів цієї зустрічі ще немає. Встановлених термінів цих запланованих контактів немає, вони залежать від графіків двох президентів і того, який саме формат переговорів вони оберуть онлайн чи особисту зустріч.

Представник Кремля також додав, що темами переговорів Путіна та Байдена стануть, зокрема, Україна та НАТО.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що конфлікт на Донбасі поки що "далекий від вирішення", а також традиційно звинуватив Україну в порушенні Мінських угод.

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