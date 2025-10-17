ТСН у соціальних мережах

У Білому домі показали, як спілкуються Трамп і Зеленський

Судячи з фото, розмова двох лідерів відбувалася у довірливій атмосфері.

Преговори Трампа і Зеленського

Преговори Трампа й Зеленського / © Білий дім

У Білому домі показали, як проходила закрита частина переговорів президента США Дональда Трампа із президентом України Володимиром Зеленським.

Фото особистої зустрічі опублікували на платформі Х.

Судячи з фото, розмова двох лідерів відбувалася у довірливій атмосфері.

На опублікованому знімку Трамп і Зеленський спілкуються наодинці.

«Ми не втрачаємо людей, ми не витрачаємо гроші, нам платять за боєприпаси та ракети… ми уклали дуже вигідну угоду з НАТО… ми тут не для цього. Ми тут, щоб врятувати тисячі життів…» — йдеться у підписі до опублікованого зображення.

Нагадаємо, у п’ятницю, 17 жовтня, у Вашингтоні розпочалася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі президент України Володимир Зеленський наголосив, що для початку мирних переговорів з Росією необхідно забезпечити припинення вогню.

Також український лідер запропонував США дрони в обмін на ракети Tomahawk.

