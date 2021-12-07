У Білому домі пообіцяли збільшити військову допомогу Україні у разі вторгнення Росії

У Білому домі пообіцяли збільшити військову допомогу Україні у разі вторгнення Росії

Також на ескалацію конфліку зі сторони РФ США разом зі своїми союзниками дадуть відповідь "рішучими економічними заходами".

Сполучені Штати нададуть Україні додаткову військову допомогу, якщо Росія наважиться на повномасштабне вторгнення.

Про це на брифінгу за підсумками зустрічі Байдена та Путіна розповів радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван.

"Ми будемо готові надавати більше військової допомоги Україні, не враховуючи тієї, яку надаємо зараз", — сказав Салліван.

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Він попередив, що на ескалацію конфліку зі сторони РФ США разом зі своїми союзниками дадуть відповідь "рішучими економічними заходами". Також радник заявив про намір Вашингтона зміцнити союзників по НАТО на східному фланзі, якщо РФ наважиться на вторгнення до України

За словами Саллівана, Вашингтон готовий підтримати врегулювання ситуації на Донбасі у межах Мінського процесу та Нормандського формату.

Представник Білого дому передав слова Байдена, який сказав Путіну, що взаємодія з РФ зі стратегічних питань цілком можлива. Зокрема, Байден впевнений, що напруженість між Росією та Україною можна вирішити дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, що у Білому домі повідомили подробиці переговорів Байдена з Путіним.

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