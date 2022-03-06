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У Білому домі повідомили більше деталей про розмову Байдена із Зеленським

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У Білому домі повідомили більше деталей про розмову Байдена із Зеленським

Associated Press

США обіцяють Україні фінансову підтримку, а Росії - санкції.

Відчулася чергова телефонна розмова президента України Володимира Заленського із президентом США Джо Байденом. Головна тема - як змусити Росію зупинити війну проти України.

Про це повідомляє Білим дім.

Що кажуть у Білому домі про розмову Байдена із Зеленським:

  • Байден наголосив на поточних діях, які здійснюються США, їхніми союзниками та партнерами, а також приватною промисловістю, щоб підвищити витрати Росії через її агресію проти України.
  • Президент США привітав рішення Visa і Mastercard призупинити обслуговування в Росії.
  • Адміністрація Байдена посилює безпеку, гуманітарну та економічну допомогу Україні і тісно співпрацює з Конгресом США для забезпечення додаткового фінансування.
  • Байден знову висловив стурбованість нещодавньою атакою Росії на Запорізьку атомну електростанцію та високо оцінив майстерність та хоробрість українських операторів, які підтримували реактори в безпечному стані.
  • Байден та Зеленський обговорили останній раунд переговорів між Росією та Україною щодо припинення війни.

"Ми стали наддержавою духу" - Зеленський звернувся до українців

"Ми стали наддержавою духу" - Зеленський звернувся до українців

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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