У Білому домі повідомили про переговори з республіканцями щодо допомоги Україні

У Байдена кажуть про просування у "правильному напрямку".

В Білому домі вважають, що переговори з Республіканською партією щодо розблокування допомоги Україні просуваються "в правильному напрямку".

Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Ми відчуваємо, що переговори рухаються у правильному напрямку. Це дуже важливо. Дуже важливо, щоб Конгрес рухався вперед із їхнім доповненням до закону про національну безпеку. Отже, переговори, безумовно, триватимуть і надалі. І ми сподіваємось, що це буде швидко. Ми дуже чітко просили республіканців у Конгресі не затягувати з цим", - висловилася речниця адміністрації президента США.

За її словами, подальша підтримка з боку США є критично важливою для України. Зокрема, через складну ситуацію на полі бою війни з Росією.

Як повідомлялося, в американському Пентагоні заявили, що гроші на військову допомогу Україні закінчаться до 30 грудня, якщо Конгрес не схвалить нове фінансування.

Нагадаємо, видання Politico опублікувало статтю про те, що Конгрес США може не домовитися щодо кордону і допомоги Україні цього року. Цієї неділі сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд, незалежна сенаторка Кірстен Сінема і сенатор-демократ Кріс Мерфі провели перемовини за закритими дверима. Згодом вони заявили, шо досягають прогресу у цих питання.

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