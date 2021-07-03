У Білому домі повідомили, що США виведуть свої війська з Афганістану до кінця серпня

У Білому домі повідомили, що США виведуть свої війська з Афганістану до кінця серпня

Раніше Байден ухвалив рішення вивести американських військових з Афганістану й завершити 20-річну участь США у цій війні.

В адміністрації президента США Джо Байдена планують вивести американські війська з Афганістану до кінця серпня 2021 року.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу у п’ятницю, 2 липня, поінформувало "НВ".

"Що стосується часових рамок, ми очікуємо наразі, що це (виведення військ США з Афганістану - Ред.) буде завершено до кінця серпня", - зазначила вона.

Також Псакі нагадала, що президент Байден ухвалив рішення вивести американських військових з Афганістану й завершити 20-річну участь США у цій війні.

Як повідомлялося, в середині квітня Джо Байден оголосив про виведення військ США з Афганістану. Президент США зазначив, що процес виведення військ буде здійснюватися впорядковано і по повній координації з союзниками.

США вже вивели більшу частина своїх військ з Афганістану і передали в розпорядження 6 баз.

Напередодні стало відомо, що з авіабази Баграм в Афганістані, що відігравала ключову роль останні майже 20 років, вилетіли останні військові США і НАТО.

Новини світу: США почали виводити свої війська з Афганістану

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