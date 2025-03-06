У Білому домі повідомили, як ідуть переговори щодо угоди про копалини

Посадовці США та України продовжують обговорення угоди про видобуток корисних копалин. Зокрема у них бере активну участь радник з питань нацбезпеки Майк Волтц.

Про це у середу, 5 березня, повідомила на брифінгу прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

"Ці переговори відбуваються в цей час, коли ми говоримо. Я щойно бачила радника з національної безпеки [Майка Волтца]. Він дуже наполегливо працює над цим", - сказала Лівітт.

За її словами, радник президента США з національної безпеки сьогодні повинен надати останню інформацію щодо переговорів з Україною з цього приводу президенту США Дональду Трампу.

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Лівітт наголосила, що американський лідер добре сприйняв повідомлення президента України Володимира Зеленського, яке він опублікував у соцмережах, і хоче, щоб Україна і Росія якомога швидше уклали мирну угоду.

"Це позитивний знак у правильному напрямку", - додала прессекретарка Білого дому.

Раніше повідомлялося, що у своєму дописі в соцмережах президент Володимир Зеленський заявив, що йому "прикро", що зустріч з Дональдом Трампом у Вашингтоні "пройшла не так, як передбачалося". Він запевнив, що угоду про мінерали та безпеку Україна готова підписати "в будь-який час і в будь-якому зручному форматі".

Нагадаємо, радник з нацбезпеки Майк Волтц повідомив, що Україна та Сполучені Штати Америки обговорили дату й місце зустрічі для майбутніх переговорів, які стосуватимуться заходів щодо закінчення розпочатої РФ війни.

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