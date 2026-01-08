У Білому домі повідомили, як захоплення танкерів вплине на відносини Трампа з Путіним і Сі

Володимир Путін і Дональд Трамп. / © Associated Press

Напередодні, 7 січня, Сполучені Штати Америки захопили нафтовий танкер під російським прапором. Втім, начебто ця подія не погіршить стосунки президента Дональда Трампа з лідерами РФ і Китаю.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу.

З її слів, на тлі захоплення танкерів у Трампа збережуться відкриті та чесні відносини з диктатором-президентом РФ Володимиром Путіним і главою Китаю Сі Цзіньпіном.

«Я думаю, що у президента дуже відкриті, чесні і хороші відносини як з президентом Путіним з Росії, так і з головою Сі з Китаю. Як ви знаєте, з моменту вступу на посаду близько року тому він неодноразово розмовляв з ними, і я вважаю, що ці особисті відносини будуть продовжуватися», — відповіла представниця Білого дому на запитання про те, чи можливе зростання напруженості з Росією і Китаєм через захоплення танкерів.

Американський лідер, каже Керолайн Левітт, буде проводити політику, яка найкращим чином відповідає інтересам країни.

«І щодо цих захоплень суден це означає забезпечення дотримання ембарго щодо всіх суден „тіньового флоту“, які незаконно перевозять нафту, і допуск тільки законної торгівлі. Та торгівля, яка визначається Сполученими Штатами, буде дозволена. І це політика даної адміністрації, і він не боїться її реалізовувати», — наголосила речниця адміністрації американського президента.

Захоплення танкера США

У середу, 7 січня, стало відомо, що США захопили нафтовий танкер під російським прапором. Днями, судно, спочатку відоме як Bella-1, прослизнуло крізь морську «блокаду» американських санкційних танкерів та відхилило спроби Берегової охорони США піднятися на нього.

У Білому домі пізніше заявили, що це було судно тіньового флоту Венесуели, яке перевозило нафту та перебуває під санкціями. Екіпаж отримав судовий ордер на арешт. Їх також можуть притягнути до відповідальності та повернутий до США для суду.

Після подій Росія звернулася до США через захоплення судна «Марінера». Очільник російського МЗС Сергій Лавров вимагає Кремлі «негайно повернути» своїх громадян, які перебували на борту танкера.