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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Білому домі повідомили, коли запровадять вторинні санкції проти Росії — Reuters

Водночас йдеться про «успішну» зустріч спецпредставника США Стіва Віткоффа та очільника РФ Володимира Путіна.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Білому домі повідомили, коли запровадять вторинні санкції проти Росії — Reuters

Представник Білого дому розповів подробиі про санкції проти РФ / © Associated Press

Вже найближчої п’ятниці, 8 серпня, планується запровадження вторинних санкцій проти Росії.

Про це представник Білого дому повідомив агентству Reuters.

Водночас, за словами посадовця, переговори між спецпредставником США Стівом Віткоффом та очільником РФ Володимиром Путіним, що відбулися 6 серпня, «пройшли успішно», і Росія «виявляє зацікавленість» у подальшій взаємодії зі Сполученими Штатами.

Більше деталей в Білому домі пообіцяли надати згодом.

Нагадаємо, також стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо вже поспілкувався зі спецпосланцем Стівом Віткоффом після його переговорів з Путіним в Москві. Оголошення щодо застосування санкцій проти Росії він пообіцяв зробити пізніше 6 серпня.

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