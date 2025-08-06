Представник Білого дому розповів подробиі про санкції проти РФ / © Associated Press

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Вже найближчої п’ятниці, 8 серпня, планується запровадження вторинних санкцій проти Росії.

Про це представник Білого дому повідомив агентству Reuters.

Водночас, за словами посадовця, переговори між спецпредставником США Стівом Віткоффом та очільником РФ Володимиром Путіним, що відбулися 6 серпня, «пройшли успішно», і Росія «виявляє зацікавленість» у подальшій взаємодії зі Сполученими Штатами.

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Більше деталей в Білому домі пообіцяли надати згодом.

Нагадаємо, також стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо вже поспілкувався зі спецпосланцем Стівом Віткоффом після його переговорів з Путіним в Москві. Оголошення щодо застосування санкцій проти Росії він пообіцяв зробити пізніше 6 серпня.

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