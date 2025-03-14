У Білому домі пояснили, чи спілкувався Трамп із Путіним

Із президентом Росії Володимиром Путіним в четвер, 13 березня, спілкувався спецпосланець Стів Віткофф, а не президент США Дональд Трамп.

Таке уточнення зробили сьогодні у Білому домі, передає The Guardian.

Плутанину викликала публікація Трампа в соцмережах, в якій він високо оцінив дискусії з російським лідером. При цьому він сказав, що "наполегливо просив президента Путіна", що звучало так, ніби він спілкувався з російським президентом особисто.

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Прохання, про яке говорив Дональд Трамп, стосувалося підрозділів українських військових, які нібито потрапили в оточення у Курській області РФ.

Як повідомил в Генштабі ЗСУ, повідомлення про нібито “оточення” противником українських підрозділів в Курській області не відповідають дійсності та створюються росіянами заради політичних цілей і тиску на Україну та партнерів.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф у четвер, 13 березня, провів переговори у Москві з російським президентом Володимиром Путіним.

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