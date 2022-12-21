У Білому домі пояснили, чому Байден запросив Зеленського до США: "Йде новий етап війни"

У США вважають, що метою Путіна є масові вбивства українців.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі пояснив, що Джо Байден запросив Володимира Зеленського до США через новий етап війни Росії проти України.

Про це пише CNN.

Кірбі пояснив, що Байден та Зеленський обговорять продовження військової та фінансової допомоги Україні та санкції проти Росії.

"Президент справді вірить, що оскільки ми наближаємося до зими, оскільки ми вступаємо в нову фазу цієї війни, агресію пана Путіна, що це гарний час для двох лідерів, щоб сісти віч-на-віч і поговорити", - пояснив Кірбі.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США додав, що американський та український лідери обговорять варіанти закінчення війни. Водночас він додав, що Путін не зацікавлений у дипломатії, він хоче вбити якомога більше українців.

"Я не сумніваюся, що вони будуть говорити про поняття президента Зеленського про "справедливий мир" і про те, як це виглядає, які його компоненти і як ми допоможемо Україні досягти цього", - сказав Кірбі.

Візит Зеленського до США: що відомо

Вночі, 20 грудня, американські ЗМІ повідомили, що до США приїде український президент Володимир Зеленський. Це буде перший візит українського лідера з часу повномасштабної війни РФ проти України.

21 грудня Володимир Зеленський підтвердив свою поїздку до США. Байден ж повідомив, що він чекає на українського президента у Вашингтоні.

Також спікерка Палати представників Ненсі Пелосі запросила президента України Володимира Зеленського виступити в Конгресі 21 грудня.

У Кремлі ж влаштували істерику через візит президента України до США, заявивши, що "у цьому немає нічого доброго".

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