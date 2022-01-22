У Білому домі пояснили, чому розробляють плани евакуації американських громадян з України

Мовляв, так вони роблять завжди, якщо безпекова ситуація погіршується в будь-якій країні світу.
Уряд США завжди розробляє плани евакуації американських громадян з будь-якої країни, коли там виникають загрози безпеці, в тому числі у разі агресії Росії проти України.
Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, - пише Укрінформ.
"Ми й так уже ввели четвертий рівень рекомендацій щодо подорожей в Україну через COVID-19, а також зазначали, що громадянам США слід знати, що Росія планує масштабні військові дії проти України", - додала Псакі.
Так вона відповіла на повідомлення ЗМІ щодо підготовки планів евакуації громадян США з України.
"Ми проводимо ретельне планування на випадок надзвичайних ситуацій – як робимо це завжди, тільки-но безпекова ситуація погіршується в будь-якій країні світу", - резюмувала речниця Білого дому.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Сполучені Штати розглядають доцільність евакуації членів сімей дипломатів та допоміжного персоналу з американського посольства у Києві через загрозливу ситуацію на кордоні України з Росією, де зібралося понад 100 тисяч російських військовослужбовців.
За словами джерел, евакуацію американських громадян може бути оголошено впродовж найближчих днів. Однак, таке рішення не означатиме впевненості США у вторгненні російських військ, а буде лише розважливим кроком на тлі зростання напруги.
Нагадаємо, у п’ятницю, 21 січня, після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, яким чином РФ може переконати світову спільноту у відсутності намірів здійснити вторгнення до України.
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