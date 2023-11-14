У Білому домі пояснили, чому важливо США та Китаю прямо поспілкуватися про війну в Україні

Влада США й Китаю повинні мати прямі обговорення важливих питань, зокрема, війни РФ проти України та недопущення постачання озброєнь до Росії.

Про це заявив радник президента Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван перед запланованою цього тижня зустріччю глав США й Китаю, - пише Укрінформ.

«Сполучені Штати й Китай повинні мати можливість прямо обговорювати усі критичні питання, які постають перед нашими двома країнами, включно з проблемами під час криз, таких як російсько-українська криза», - зауважив Салліван.

Він наголосив, що президент Байден «мав низку відвертих розмов із президентом Сі щодо питання військової підтримки Російської Федерації, яка веде війну в Україні».

Салліван схарактеризував двосторонні відносини США з Китаєм як «складні й конкурентні», що можуть «легко перерости в конфлікт або конфронтацію». Тому, за його словами, необхідно керувати цим процесом «належним чином».

За останніми оцінками, не було виявлено, щоби Китай постачав зброю Москві після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але він резюмував, що ця інформація може бути застарілою, оскільки базується на даних кількаденної давності.

Нагадаємо, заступниця прессекретаря Білого дому Емілі Саймонс заявила, що Сполучені Штати і Китай досягли принципової домовленості про проведення саміту між Джо Байденом і Сі Цзіньпіном у листопаді в Сан-Франциско.

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