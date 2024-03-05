У Білому домі пояснили, кому вигідне затягування термінів надання допомоги для України

В адміністрації президента США Джо Байдена переконані, що російський диктатор Володимир Путін має безперечну практичну вигоду від того, що Конгрес США зволікає з ухваленням для України, адже це дається взнаки на полі бою.

З такою заявою виступив радник Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Дисфункція нашої системи на Капітолійському пагорбі безперечно дає йому (Путіну – ред.) можливість розміщувати власні військові позиції з більшою перевагою», - зауважив представник Білого дому.

Кремль безсумнівно використовує нездатність американського Конгресу просунутися з допомогою Україні, зазначив Кірбі, нагадавши, що після захоплення Авдіївки росіяни не зупиняються та намагаються просунутися вглиб українських позицій.

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За його словами, українським захисникам дедалі важче утримувати рубежі без підтримки Сполучених Штатів, на яку вони розраховували.

У цьому контексті представник Білого дому вкотре виступив із закликом до Конгресу ухвалити необхідний пакет допомоги Україні.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден підписав тимчасовий бюджет, щоб запобігти шатдауну. Але закон про надання підтримки Україні так і не ухвалили.

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