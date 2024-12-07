У Білому домі прагнуть надати Україні залишок коштів допомоги ще за каденції Байдена

Чинна адміністрація США працює над тим, щоб до завершення каденції 20 січня використати за призначенням усі залишкові кошти на підтримку України.

Про це заявила під час брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, - пише Укрінформ.

«У мене немає для вас цифр або оцінок того, скільки коштів залишиться чи не залишиться (для допомоги Україні – ред.) впродовж наступних 45 днів… але ми прагнемо реалізувати ці гроші», - сказала представниця адміністрації Байдена.

Вона прокоментувала останні повідомлення ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації про те, ніби чинний уряд навряд чи встигне використати всі залишкові кошти з пакету допомоги, ухваленому Конгресом у квітні.

У відповідь на запитання, чи переймається чинний президент, що його наступник у Білому домі зупинить допомогу Україні, якщо залишаться кошти, Жан-П’єр зауважила, що цей процес має отримати свій розвиток.

Водночас вона нагадала, що підтримка Україні була ухвалена на двопартійній основні, і про це не слід забувати.

Раніше військовий експерт відповів, чи нададуть США Україні ядерну зброю, адже це порушує багато конвенцій, які американська влада брала на себе щодо обмеження розповсюдження ядерної зброї. Але є багато випадків, коли порушувалося міжнародне право, зокрема з боку Сполучених Штатів.

Читайте також: