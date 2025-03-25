У Білому домі припускають, що переговори між США та Росією завершаться позитивною заявою — Reuters

Офіційні особи США та Росії завершили одноденні переговори, зосереджені на вузькій пропозиції щодо припинення вогню на морі між Києвом і Москвою, що є частиною дипломатичних зусиль, які, як сподівається Вашингтон, допоможуть прокласти шлях до ширших мирних переговорів.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Водночас навіть під час зустрічі в Саудівській Аравії, де на полях була присутня українська делегація, російський ракетний удар завдав шкоди школі та лікарні в Україні, поранивши щонайменше 88 людей.

Переговори, які, серед інших питань, були зосереджені на спробі досягти угоди про припинення вогню в Чорному морі, були представлені Вашингтоном як крок у зусиллях президента США Дональда Трампа покласти край трирічній війні.

Джерело в Білому домі повідомило, що на переговорах в Ер-Ріяді досягнуто прогресу, і "позитивне оголошення" очікується "найближчим часом".

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Російське агентство РІА повідомляє, що російська делегація на запитання про настрій після завершення переговорів відповіла: "Добре".

Російське джерело повідомило Reuters, що переговори завершилися пізно в понеділок, а проєкт спільної заяви було надіслано до Москви та Вашингтона для затвердження, і сторони мають намір опублікувати його у вівторок.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ніяких документів підписувати не буде, повідомляє ТАСС.

Раніше в понеділок Трамп перерахував інші питання, які, за його словами, стоять на столі: "Ми зараз говоримо про територію. Ми говоримо про лінії розмежування, говоримо про владу, власність на електростанції".

Нагадаємо, що раніше міністр оборони України Умєров прибув до Саудівської Аравії на новий раунд переговорів із представниками США.

Вчора, 23 березня, у Саудівській Аравії вже відбувся один раунд переговорів США та України.

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