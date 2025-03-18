Статуя Свободи опинилася в СШ у 1886 році.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що адміністрація чинного президента США не збирається повертати Франції Статую Свободи.

Про це пише Укрінформ.

"Абсолютно ні. Моя порада цьому… французькому політикові низького рівня – нагадати йому, що тільки завдяки Сполученим Штатам Америки французи зараз не розмовляють німецькою мовою. Вони повинні бути вдячні", — заявила вона.

Нагадаємо, що раніше французький депутат Європарламенту Рафаель Глюксманн вважає, що адміністрація чинного президента США Дональда Трампа перейшла на "бік тиранів", тому Америка повинна повернути Статую Свободи.

Подарунок французьких громадян до сторіччя американської революції було встановлено на острові Бедлоу (нині Острів Свободи) біля Нью-Йорка 28 жовтня 1886 року за участю президента Гровера Клівленда.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп опосередковано звинуватив Україну у війні, сказавши, що не варто задиратися із сильнішим, маючи на увазі Російську Федерацію.

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