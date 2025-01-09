У Білому домі прокоментували припинення газового транзиту газу через Україну

25 років тому, коли Путін прийшов до влади, через Україну до Європи транспортувалося понад 130 мільярдів кубометрів газу.

Білий дім назвав однією з "найдорожчих поразок" Москви рішення України припинити транзит російського газу та запевнив союзників, що США працюють над збільшенням постачань енергоресурсів до Європи.

Про це заявив на брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

"Це вочевидь повністю позбавить Росію близько $6,5 мільярдів щорічного доходу, отриманого від продажу газу Європі. Це одна з найбільших і найдорожчих поразок для Москви. Звісно, ми вітаємо рішення України та її рішучість" - сказав представник Білого дому.

Він нагадав, що 25 років тому, коли Путін прийшов до влади, через Україну до Європи транспортувалося понад 130 мільярдів кубометрів газу, а "сьогодні - це нуль".

За словами Кірбі, Сполучені Штати зі свого боку докладають зусиль, аби Росія зазнавала збитків – шляхом запровадження санкцій та експортних обмежень. Водночас США намагаються збільшити постачання енергоресурсів до Європи, зокрема, скрапленого природного газу (СПГ).

"Сьогодні 50% європейського імпорту СПГ надходить зі Сполучених Штатів. Ми продовжуємо працювати з Європою, аби підтримати ці зусилля та розширити можливості щодо диверсифікації. Зокрема через Робочу групу США - ЄС з енергетичної безпеки та Енергетичну раду США - ЄС", - сказав представник Білого дому.

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Нагадаємо, раніше в Єврокомісії повідомили, що припинення транзиту російського газу українською газотранспортною системою, що сталося зранку 1 січня, не вплинуло ані на енергетичну безпеку країн ЄС, ані на споживчі ціни на ринку.

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