У Білому домі прокоментували, що РФ перекинула частину військ у Курську область

Незрозуміло, скільки саме сил росіяни збираються туди перекидати,
Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Російська Федерація перекинула певну кількість військових ресурсів у Курську область, проте скільки саме - невідомо.
Про це пише MSNBC, - інформує Укрінформ.
Так він відповів на запитання, чого слід чекати від «збентеженого і розлюченого» Путіна після взяття українськими військами значної кількості населених пунктів на території Курщини.
«Ми бачили, як росіяни відреагували (на військову операцію ЗСУ, – ред.), перекинувши певну кількість військової сили й ресурсів у район Курська», – сказав він.
При цьому радник зауважив, що незрозуміло, скільки саме сил росіяни збираються туди перекидати, «які їхні наміри, що вони збираються робити - як і те, що роблять українці».
За словами Кірбі, США спілкуються з українською стороною «в режимі реального часу».
«Ми хочемо краще зрозуміти, що там відбувається. Тим часом ми продовжимо пильнувати, щоб Україна мала зброю і можливості, необхідні їй для самозахисту», – додав представник Білого дому, пообіцявши, що протягом наступних тижнів буде оголошено про нові пакети військової допомоги.
Раніше Джон Кірбі дав Путіну просту пораду, як вирішити проблеми на Курщині.
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