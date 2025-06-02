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У Трампа відповіли, чи готовий він зустрітися з Путіним та Зеленським в Стамбулі
Дональд Трамп готовий долучитися до зустрічі з Путіним, Зеленським та Ердоганом, але наполягає на прямих переговорах між РФ і Україною.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала ініціативу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо проведення чотиристоронньої зустрічі лідерів — Трампа, Путіна, Зеленського та самого Ердогана у Стамбулі.
Її слова цитує видання Sky News.
За її словами, президент США Дональд Трамп відкритий до такої зустрічі, однак наголосив, що хотів би бачити прямі переговори між Україною та Росією.
“Президент сказав, що відкритий до цього, але хоче, щоб обидва лідери та сторони сіли за стіл разом. І ми бачили, як вони зробили це сьогодні за наполяганням президента Трампа”, — зазначила Левітт.
Щодо ставлення Трампа до перебігу перемовин Левітт заявила, що “він сам висловиться з цього приводу”.
Також у Білому домі зробили заяву щодо війни в Україні після атаки українських безпілотників на російські авіабази.