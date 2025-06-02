У Трампа відповіли, чи готовий він зустрітися з Путіним та Зеленським в Стамбулі

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт / © Associated Press

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Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала ініціативу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо проведення чотиристоронньої зустрічі лідерів — Трампа, Путіна, Зеленського та самого Ердогана у Стамбулі.

Її слова цитує видання Sky News.

За її словами, президент США Дональд Трамп відкритий до такої зустрічі, однак наголосив, що хотів би бачити прямі переговори між Україною та Росією.

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“Президент сказав, що відкритий до цього, але хоче, щоб обидва лідери та сторони сіли за стіл разом. І ми бачили, як вони зробили це сьогодні за наполяганням президента Трампа”, — зазначила Левітт.

Щодо ставлення Трампа до перебігу перемовин Левітт заявила, що “він сам висловиться з цього приводу”.

Також у Білому домі зробили заяву щодо війни в Україні після атаки українських безпілотників на російські авіабази.