У Білому домі прокоментували зустріч Трампа і Путіна

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці / © Twitter/The White House

Білий дім офіційно назвав зустріч президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна на Алясці «історичною», наголошуючи на її ключовому значенні для глобальної безпеки.

Про це стало відомо з їхнього допису у мережі Х.

Допис Білого дому. / © Скріншот

Нагадаємо, переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним пройдуть на американській військовій базі Elmendorf-Richardson у штаті Аляска, Анкоридж. Планується, що о 22:30 за київським часом розпочнеться зустріч лідерів тет-а-тет у присутності перекладачів, після чого заплановано розширене засідання разом із делегаціями за робочим обідом.