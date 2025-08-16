ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
633
Час на прочитання
1 хв

У Білому домі прокоментували зустріч Трампа і Путіна

Білий дім назвав зустріч Трампа і Путіна на Алясці «історичною».

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці / © Twitter/The White House

Білий дім офіційно назвав зустріч президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна на Алясці «історичною», наголошуючи на її ключовому значенні для глобальної безпеки.

Про це стало відомо з їхнього допису у мережі Х.

Допис Білого дому. / © Скріншот

Допис Білого дому. / © Скріншот

Нагадаємо, переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним пройдуть на американській військовій базі Elmendorf-Richardson у штаті Аляска, Анкоридж. Планується, що о 22:30 за київським часом розпочнеться зустріч лідерів тет-а-тет у присутності перекладачів, після чого заплановано розширене засідання разом із делегаціями за робочим обідом.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie