У Білому домі прокоментували зустріч Трампа і Путіна
Білий дім назвав зустріч Трампа і Путіна на Алясці «історичною».
Білий дім офіційно назвав зустріч президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна на Алясці «історичною», наголошуючи на її ключовому значенні для глобальної безпеки.
Про це стало відомо з їхнього допису у мережі Х.
Нагадаємо, переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним пройдуть на американській військовій базі Elmendorf-Richardson у штаті Аляска, Анкоридж. Планується, що о 22:30 за київським часом розпочнеться зустріч лідерів тет-а-тет у присутності перекладачів, після чого заплановано розширене засідання разом із делегаціями за робочим обідом.