У Білому домі розчаровані переговорами Віткоффа з Путіним – що це означає для України

Стів Віткофф та Володимир Путін. / © Associated Press

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Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф викликав занепокоєння серед членів адміністрації через свій підхід до переговорів із Володимиром Путіним.

Як повідомляє New York Post, Віткофф проводить переговори з Кремлем без супроводу фахових радників і дипломатів, іноді навіть користуючись послугами російських перекладачів, що порушує дипломатичні протоколи.

На тлі чутливих переговорів щодо завершення війни Росії проти України, такий підхід викликає стурбованість у Вашингтоні. Джерела в адміністрації зазначають, що Віткофф надто ізольований у своїй роботі і не залучає профільні структури до консультацій, зокрема в питаннях безпеки та гарантій для Києва.

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“Він не повинен робити це поодинці”, — прокоментував колишній член адміністрації Трампа.

Інші експерти також підкреслюють, що відсутність досвіду Віткоффа у міжнародних переговорах може зашкодити результативності перемовин із Путіним. Під час останньої зустрічі у Москві Віткофф прибув без супроводу, тоді як російську сторону представляли високопосадовці, зокрема Юрій Ушаков та Кирило Дмитрієв.

На тлі складних дискусій про майбутню американську допомогу Україні, такий формат переговорів сприймається критично. Аналітики застерігають, що персоналізований підхід Віткоффа без скоординованої дипломатичної підтримки може послабити позиції США.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що президент Росії Володимир Путін наразі розглядає перспективу оновлення відносин із Вашингтоном — уперше за останні десять років.