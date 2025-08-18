- Дата публікації
У Білому домі розпочалися переговори Зеленського та Трампа: що відомо
У Вашингтоні розпочалися переговори Володимира Зеленського та Дональда Трампа.
Сьогодні, 18 серпня, у Вашингтоні стартували переговори між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.
Відкрита частина зустрічі завершилася. Почалися закриті переговори Трампа і Зеленського.
Вже після о 22-й до них доєднаються європейські лідери. Європу сьогодні представляють 7 персон:
Президент Франції Емманюель Макрон;
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн;
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
Президент Фінляндії Олександр Стубб;
Генсек НАТО Марк Рютте;
Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;
Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер.
Також до Білого дому прибули Андрій Єрмак, Рустем Умєров, Павло Паліса та Оксана Маркарова.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що «точно знає, що робить» і покладе край «безладу з Росією-Україною», розхваливши свій мирний досвід напередодні переговорів із президентом Володимиром Зеленським у Білому домі.