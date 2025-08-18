У Білому домі розпочалися переговори Зеленського та Трампа: що відомо

Трамп та Зеленський / © ТСН

Сьогодні, 18 серпня, у Вашингтоні стартували переговори між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

Відкрита частина зустрічі завершилася. Почалися закриті переговори Трампа і Зеленського.

Вже після о 22-й до них доєднаються європейські лідери. Європу сьогодні представляють 7 персон:

Президент Франції Емманюель Макрон;

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн;

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;

Президент Фінляндії Олександр Стубб;

Генсек НАТО Марк Рютте;

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;

Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер.

Також до Білого дому прибули Андрій Єрмак, Рустем Умєров, Павло Паліса та Оксана Маркарова.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що «точно знає, що робить» і покладе край «безладу з Росією-Україною», розхваливши свій мирний досвід напередодні переговорів із президентом Володимиром Зеленським у Білому домі.