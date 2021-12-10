У Білому домі розповіли, чи США пропонували Україні відмовитись від своїх територій заради миру з Росією

У Білому домі розповіли, чи США пропонували Україні відмовитись від своїх територій заради миру з Росією

У Білому домі таку заяву категорично заперечили.

У Білому домі прокоментували інформацію про те, чи рекомендували США Україні погодитись на територіальні поступки заради миру з Росією.

Про це під час брифінгу сказала речниця Білого дому Джен Псакі, пише "Інтерфакс".

У США журналісти запитали речницю Білого дому про те, чи пропонували США Україні відмовитись від своїх територій в обмін на мир з Росією. На це Джен Псакі, запевнила, що такого ніколи не було.

"Це зовсім не так", - сказала Джен Псакі.

Нагадаємо, 7 грудня, відбулися переговори президента РФ Володимира Путіна та президента США Джо Байдена, які тривали дві години. Все спілкування було у закритому режимі. Це були другі великі перемовини Байдена з Путіним.

Також у четвер, 9 грудня, відбулася розмова президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. Перемовини тривали півтори години.

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