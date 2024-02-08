У Білому домі розповіли, чим загрожує відсутність допомоги від США на фронті

Росіяни знають про те, що ЗСУ поступово вичерпують свій боєзапас снарядів й ППО в умовах відсутності допомоги з боку Сполучених Штатів, та намагаються скористатися моментом, аби більше атакувати українські позиції та мирні міста.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Ми знаємо, що в деяких підрозділах вони (українські військові – ред.) дуже й дуже ретельно розподіляють свої боєприпаси, бо починають хвилюватися, що запаси вичерпуються»,- зазначив Кірбі.

Українські командири на окремих ділянках також мають визначати, які системи більшої дальності використовувати зараз, а які ні через відсутність нових траншів військової допомоги.

«Росіяни про це знають і тому продовжують атаки безпілотниками й ракетами, щоби змусити українців витрачати засоби ППО, які - і про це їм відомо - зараз не поповнюються»,- зазначив представник адміністрації.

Він прокоментував ситуацію навколо Авдіївки, висловивши думку, що росіяни хочуть використовувати її в логістичних цілях, щоби проводити операції в усьому регіоні Донбасу.

За словами Кірбі, відсутність допомоги з боку США ускладнює ситуацію не лише на фронті, але і у глибині країни. У цьому контексті він зауважив, що росіяни намагаються поцілити якомога більше об’єктів української оборонно-промислової бази, а також цивільні цілі.

Нагадаємо, що Сенат США провалив голосування про допомогу Україні.

Зауважимо, що у вівторок, 6 лютого, Палата представників Конгресу США відхилила запропонований республіканцями законопроєкт про виділення Ізраїлю 17,6 мільярда доларів, оскільки демократи заявили, що хочуть проголосувати за ширший захід, який також передбачатиме допомогу Україні, міжнародне гуманітарне фінансування та нові гроші для безпеки кордонів.

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