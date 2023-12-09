У Білому домі розповіли, на що розраховував Путін, коли нападав на Україну

У Кремлі були впевнені в успіху свого в Україні перед початком вторгнення.

Російський диктатор перед початком повномасштабного вторгнення до України був впевнений, що Захід буде неспроможний його зупинити.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Він робив ставку на такий розвиток подій з самого початку цієї війни, бо не вірив, що Захід зможе зберегти єдність. Він не вірив, що НАТО зможе зберегти єдність. Він не вірив, що Сполучені Штати мають достатню силу", — пояснив Кірбі.

У цьому контексті представник Білого дому заявив про необхідність допомогти Україні відстояти свою незалежність та суверенітет.

Кірбі заявив, що в іншому разі Росія опиниться на порозі НАТО, — тоді ціна протистояння з РФ для США зросте, адже Америці доведеться виконувати зобов’язання за Статтею 5 договору НАТО, що потребує захисту кожної країни-члена Альянсу.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова МЗС Великої Британії Девід Кемерон заявив, що якщо Конгрес США не схвалить подальшу допомогу Україні, то цьому зрадіють російський президент-диктатор Володимир Путін та його китайський лідер Сі Цзіньпін.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна 2024 року зможе розпочати новий контрнаступ за підтримки США.

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