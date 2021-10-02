У Білому домі шоковані кількістю смертей від COVID в США: скільки осіб померло

78% населення США отримали вакцину.
Білий дім прокоментував кількість смертей від COVID.
"Це приголомшлива, жахлива кількість людей, яких ми втратили через пандемію", — заявила прессекретарка Білого дому Джен Дженніфер Псакі.
Але адміністрація президента США Джо Байдена зіграла важливу роль в тому, щоб домогтися вакцинації 78% населення. За її словами, це допомогло врятувати сотні тисяч життів.
Зауважимо, що за різними підрахунками, число померлих від коронавірусу досягло 700 тисяч осіб.
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