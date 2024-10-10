У Білому домі схвильовані інформацією про можливі телефонні дзвінки Трампа і Путіна

У Білому домі не можуть підтвердити “жоден із дзвінків” між колишнім президентом Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним, про які стверджується у новій книзі Боба Вудворда "Війна". Але ця інформація викликає занепокоєння у контексті України.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу 9 жовтня, - пише "Голос Америки".

“Ми не обізнані з цими дзвінками, я не можу підтвердити жодного із цих дзвінків”, – наголосила посадовиця.

Разом з тим вона додала:

“Але якщо це справді правда, то чи нас це хвилює? Так. У нас є серйозні занепокоєння… особливо з огляду на те, що ми знаємо, що колишній президент лобіював проти збільшення допомоги Україні у її захисті від агресії Росії”.

Книга, про яку йдеться, “пожвавлює питання про зв’язки Трампа з Путіним”, пише видання The New York Times.

Її автор, журналіст Боб Вудворд, зацитував неназваного помічника, який свідчив, що Дональд Трамп спілкувався з Володимиром Путіним сім разів після того, як покинув посаду президента США.

Книгу презентували 8 жовтня, вона привернула увагу інформацією про “таємне” спілкування упродовж останніх кількох років між Трампом і Путіном.

“Колишні президенти часто спілкуються з іноземними лідерами, але було б дуже незвично, щоб хтось спілкувався з явним супротивником Сполучених Штатів з протилежного боку війни, не узгодивши це з Білим домом чи Державним департаментом”, – йдеться у статті NYT.

Крім того, як повідомляє видання Washington Post, Вудворд у книжці також описав, що в час пандемії Ковід, у 2020 році, коли у світі бракувало тестів для виявлення коронавірусу, президент Дональд Трамп ніби таємно надіслав тести президенту Росії Володимиру Путіну для його персонального використання.

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан порівняв президента України Володимира Зеленського і "фюрера" Володимира Путіна. Мовляв, обидва президенти країн, що воюють, не хочуть припиняти бойові дії.

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