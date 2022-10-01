У Білому домі відповіли на заяву Зеленського про вступ України до НАТО

У Байдена гадають, що процес вступу до Альянсу Україні слід розпочати в інший час.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що на думку Сполучених Штатів, процес вступу України до НАТО "слід розпочати в інший час".

Про це посадовець сказав на брифінгу 30 вересня, пише CNN.

Ця заява представника Білого дому пролунала після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що країна подає заявку на членство в Альянсі за прискореною процедурою.

"Сполучені Штати десятиріччями чітко давали зрозуміти, що ми підтримуємо політику відчинених дверей для НАТО", – сказав Салліван.

Він також нагадав, що "будь-яке рішення щодо членства в НАТО ухвалюється між 30 союзниками та країнами, які прагнуть приєднатися".

"Зараз ми вважаємо, що найкращий спосіб для нас підтримати Україну – це практична підтримка на місцях в Україні, і що процес вступу слід розпочати в інший час", – заявив радник президента США з нацбезпеки.

Нагадаємо, коментуючи наміри України щодо НАТО, генсек Єнс Столтенберг сказав, що двері Альянсу залишаються відчиненими для будь-якої демократичної країни.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен теж заявив про підтримку політики НАТО щодо відчинених дверей, проте сказав, що для цього існує процес, якого країни мають дотримуватись".

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