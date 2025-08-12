У Білому домі відповіли, чому Зеленського не запросили на переговори до Аляски

Білий дім назвав мету переговорів Путіна і Трампа без Зеленського / © Associated Press

Білий дім офіційно повідомив, що президент США Дональд Трамп вирушить до Анкориджа, що на Алясці, для двосторонньої зустрічі з очільником РФ Путіним 15 серпня. Водночас там пояснили, що президента України Володимира Зеленського не запросили взяти участь у саміті, бо Путін «попросив про зустріч саме з Трампом».

Про це під час брифінгу сказала речниця Білого дому Каролайн Левітт.

Її запитали, чому Володимира Зеленського не запросили на переговори між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним.

«Зустріч відбудеться, оскільки президент Росії попросив президента США про це через свого спеціального посланця Стіва Віткоффа», — зазначила вона.

За словами Левітт, метою переговорів є те, щоб Трамп і Путін залишили саміт «із кращим розумінням того, як ми можемо закінчити цю війну».

«Президент погодився на цю зустріч на прохання президента Путіна», — зазначила речниця.

Вона додала, що «ця адміністрація використала всі можливі важелі та вжила всіх заходів, аби досягти миру дипломатичним шляхом».

Нагадаємо, цієї п’ятниці, 15 серпня, в США, у штаті Аляска станеться зустріч президентів США та РФ Дональда Трампа і Путіна. Головною темою, як очікується, стане війна в Україні.

Відомо, що Росія покладає великі надії на саміт Трампа і Путіна. Мир не є однією з них. Про це пишуть західні ЗМІ.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що очікує нового ультиматуму від Путіна на переговорах з Трампом.