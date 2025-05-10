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У Білому домі відповіли, чи планує Трамп зустріч з Путіним під час візиту на Близький Схід
Раніше у ЗМІ з’являлися припущення, що місцем можливої зустрічі двох президентів можуть стати Саудівська Аравія або Об’єднані Арабські Емірати.
Під час запланованого візиту до країн Близького Сходу президент США Дональд Трамп не має наміру зустрічатися з російським лідером Володимиром Путіним.
Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, передає Європейська правда.
У відповідь на запитання журналістів про можливість зустрічі Трампа й Путіна наступного тижня, Левітт заявила коротко: "Цього не буде".
Раніше у ЗМІ з’являлися припущення, що місцем можливої зустрічі двох президентів можуть стати Саудівська Аравія або Об’єднані Арабські Емірати — країни, які Трамп планує відвідати у межах свого близькосхідного турне.
У Кремлі ж нещодавно заявили, що вважають таку зустріч "необхідною", втім, за їх словами, вона має бути "належним чином підготовлена".
Раніше повідомлялося, що відбулась телефонна розмова між президентами України та США — Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.
Ми раніше інформували, що європейські столиці закликають Єврокомісію утриматися від будь-яких кроків у відповідь на торгові мита Дональда Трампа щонайменше до саміту НАТО в червні.