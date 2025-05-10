У Білому домі відповіли, чи планує Трамп зустріч з Путіним під час візиту на Близький Схід

Путін та Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Під час запланованого візиту до країн Близького Сходу президент США Дональд Трамп не має наміру зустрічатися з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, передає Європейська правда.

У відповідь на запитання журналістів про можливість зустрічі Трампа й Путіна наступного тижня, Левітт заявила коротко: "Цього не буде".

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Раніше у ЗМІ з’являлися припущення, що місцем можливої зустрічі двох президентів можуть стати Саудівська Аравія або Об’єднані Арабські Емірати — країни, які Трамп планує відвідати у межах свого близькосхідного турне.

У Кремлі ж нещодавно заявили, що вважають таку зустріч "необхідною", втім, за їх словами, вона має бути "належним чином підготовлена".

Раніше повідомлялося, що відбулась телефонна розмова між президентами України та США — Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.

Ми раніше інформували, що європейські столиці закликають Єврокомісію утриматися від будь-яких кроків у відповідь на торгові мита Дональда Трампа щонайменше до саміту НАТО в червні.

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