Запланована зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами не обов’язково призведе до проведення тристороннього саміту за участю Путіна.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела у Білому домі.

«За словами представника Білого дому, Сполучені Штати сподіваються, що цього тижня відбудеться тристороння зустріч за участю Трампа, Путіна та Зеленського. Однак чиновник застеріг, що Білий дім не обов’язково очікує такого результату від зустрічі в понеділок», — пише видання.

Як зазначає газета, процес розроблення гарантій безпеки може затягнутися, що дозволяє Путіну продовжувати свою війну доти, доки деталі не будуть остаточно погоджені.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп влаштував очільнику Кремля Путіну «героїчний» прийом, але через кілька годин, під час спільного виступу, він був незвично небагатослівним і мав пригнічений вигляд.

Ми раніше інформували, що Європейські «сили підтримки» можуть розгорнути в Україні після припинення бойових дій.